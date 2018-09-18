Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 202.223 1,11 BIST ANKARA 121.752 0,92 BIST ANTALYA 50.276 1,50 BIST BALIKESİR 59.256 0,55 BIST BURSA 156.067 1,21 BIST DENIZLI 73.000 1,73 BIST ISTANBUL 99.310 1,38 BIST IZMIR 153.105 0,50 BIST KAYSERI 268.688 0,51 BIST KOCAELI 232.357 0,47 BIST KONYA 60.377 1,29 BIST TEKIRDAĞ 192.181 0,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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