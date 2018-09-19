Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 205.016 2,19 BIST ANKARA 122.576 0,42 BIST ANTALYA 49.730 0,39 BIST BALIKESİR 59.060 -0,05 BIST BURSA 155.845 0,13 BIST DENIZLI 73.311 0,15 BIST ISTANBUL 99.071 -0,12 BIST IZMIR 154.865 1,68 BIST KAYSERI 277.123 1,09 BIST KOCAELI 232.944 1,35 BIST KONYA 61.765 2,74 BIST TEKIRDAĞ 193.058 0,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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