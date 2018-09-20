Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 201.825 -1,01 BIST ANKARA 122.983 -0,01 BIST ANTALYA 50.250 1,24 BIST BALIKESİR 60.156 -0,34 BIST BURSA 154.665 -0,27 BIST DENIZLI 72.946 -0,74 BIST ISTANBUL 99.865 0,09 BIST IZMIR 155.290 -1,13 BIST KAYSERI 274.199 -0,58 BIST KOCAELI 229.252 -1,48 BIST KONYA 60.493 -1,38 BIST TEKIRDAĞ 194.485 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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