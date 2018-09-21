Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 201.913 0,84 BIST ANKARA 123.553 1,01 BIST ANTALYA 51.351 1,28 BIST BALIKESİR 60.114 1,21 BIST BURSA 153.775 0,10 BIST DENIZLI 73.089 1,09 BIST ISTANBUL 101.068 0,93 BIST IZMIR 155.296 -0,18 BIST KAYSERI 270.751 0,21 BIST KOCAELI 234.171 2,39 BIST KONYA 60.767 0,36 BIST TEKIRDAĞ 200.581 2,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Goldman Sachs altın tahminlerini revize etti
IMF'den Türkiye açıklaması
Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum