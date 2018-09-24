Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 202.239 0,00 BIST ANKARA 124.572 0,70 BIST ANTALYA 51.169 0,75 BIST BALIKESİR 60.065 0,68 BIST BURSA 155.517 1,02 BIST DENIZLI 73.422 0,42 BIST ISTANBUL 101.469 -0,05 BIST IZMIR 156.581 0,69 BIST KAYSERI 276.696 0,93 BIST KOCAELI 237.207 -0,61 BIST KONYA 61.520 0,77 BIST TEKIRDAĞ 203.098 1,01(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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