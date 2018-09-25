Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 204.496 0,75 BIST ANKARA 127.664 1,76 BIST ANTALYA 51.238 -0,34 BIST BALIKESİR 60.145 0,43 BIST BURSA 159.264 1,42 BIST DENIZLI 74.600 1,39 BIST ISTANBUL 102.675 0,05 BIST IZMIR 156.322 0,58 BIST KAYSERI 274.866 -0,71 BIST KOCAELI 238.312 -0,51 BIST KONYA 60.910 -1,12 BIST TEKIRDAĞ 203.812 0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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