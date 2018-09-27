Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 202.633 0,27 BIST ANKARA 126.882 0,25 BIST ANTALYA 50.396 -0,88 BIST BALIKESİR 59.342 0,13 BIST BURSA 154.680 -3,30 BIST DENIZLI 75.056 0,61 BIST ISTANBUL 102.033 0,24 BIST IZMIR 156.581 0,58 BIST KAYSERI 277.839 0,10 BIST KOCAELI 240.324 -1,49 BIST KONYA 60.697 0,72 BIST TEKIRDAĞ 200.895 0,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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