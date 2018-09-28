Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 200.704 -0,34 BIST ANKARA 127.944 -0,13 BIST ANTALYA 51.111 0,26 BIST BALIKESİR 59.302 -0,09 BIST BURSA 154.100 -0,32 BIST DENIZLI 75.367 0,57 BIST ISTANBUL 101.801 -0,31 BIST IZMIR 154.244 -0,21 BIST KAYSERI 295.480 6,61 BIST KOCAELI 239.882 -0,80 BIST KONYA 60.857 -0,37 BIST TEKIRDAĞ 202.082 1,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama
Doğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilir
Dolar ne kadar? 28 Eylül dolar kuru yorumları
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu
Borsa güne yatay başladı
Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları
TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman açıkladı! Kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk zam
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum