Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 201.395 0,48 BIST ANKARA 129.248 1,16 BIST ANTALYA 50.071 -1,64 BIST BALIKESİR 60.481 0,22 BIST BURSA 152.499 0,08 BIST DENIZLI 74.531 0,60 BIST ISTANBUL 101.667 0,09 BIST IZMIR 155.563 1,46 BIST KAYSERI 294.302 -0,03 BIST KOCAELI 237.536 -0,85 BIST KONYA 61.216 1,02 BIST TEKIRDAĞ 204.694 0,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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