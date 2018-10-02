Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.874 -0,92 BIST ANKARA 126.637 -1,69 BIST ANTALYA 50.704 1,11 BIST BALIKESİR 58.257 -2,05 BIST BURSA 152.357 -0,47 BIST DENIZLI 73.832 0,50 BIST ISTANBUL 99.938 -0,58 BIST IZMIR 152.289 -0,52 BIST KAYSERI 294.096 0,49 BIST KOCAELI 237.812 1,27 BIST KONYA 60.405 -0,72 BIST TEKIRDAĞ 201.577 -0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza
Yargıtay, mülk sahibine yapılmayan kira ödemesini yok saydı
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Borsa güne yatay başladı
Nasdaq, Borsa İstanbul'dan çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum