Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.560 0,96 BIST ANKARA 127.029 -0,01 BIST ANTALYA 50.471 0,41 BIST BALIKESİR 57.833 -0,31 BIST BURSA 153.345 -0,45 BIST DENIZLI 74.039 1,15 BIST ISTANBUL 99.698 -0,63 BIST IZMIR 153.225 0,46 BIST KAYSERI 284.052 -0,65 BIST KOCAELI 237.628 1,05 BIST KONYA 60.205 -0,50 BIST TEKIRDAĞ 201.845 0,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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