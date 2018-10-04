Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.975 -0,81 BIST ANKARA 121.945 -2,99 BIST ANTALYA 48.942 -2,56 BIST BALIKESİR 55.215 -3,01 BIST BURSA 150.174 -2,28 BIST DENIZLI 72.708 -1,45 BIST ISTANBUL 97.919 -1,47 BIST IZMIR 148.479 -1,48 BIST KAYSERI 270.648 -2,34 BIST KOCAELI 241.812 2,09 BIST KONYA 58.160 -2,43 BIST TEKIRDAĞ 197.161 -1,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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