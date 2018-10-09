Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.442 0,01 BIST ANKARA 123.842 0,12 BIST ANTALYA 47.953 0,95 BIST BALIKESİR 56.409 -0,06 BIST BURSA 155.467 0,98 BIST DENIZLI 71.712 1,61 BIST ISTANBUL 95.642 0,09 BIST IZMIR 149.857 1,29 BIST KAYSERI 278.741 2,75 BIST KOCAELI 250.334 1,69 BIST KONYA 60.901 0,52 BIST TEKIRDAĞ 193.505 0,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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