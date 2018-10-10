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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 193.726 -0,50 BIST ANKARA 124.643 0,62 BIST ANTALYA 48.256 0,01 BIST BALIKESİR 55.873 -0,23 BIST BURSA 155.302 -0,04 BIST DENIZLI 72.204 -0,05 BIST ISTANBUL 96.019 0,09 BIST IZMIR 150.024 -1,51 BIST KAYSERI 277.017 -1,43 BIST KOCAELI 245.012 -2,41 BIST KONYA 59.831 -1,32 BIST TEKIRDAĞ 190.330 -0,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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