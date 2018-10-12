FİNANS

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.800 0,19 BIST ANKARA 121.482 0,22 BIST ANTALYA 47.139 -0,87 BIST BALIKESİR 54.297 -0,87 BIST BURSA 149.780 -1,52 BIST DENIZLI 68.933 -0,75 BIST ISTANBUL 94.544 0,63 BIST IZMIR 149.378 0,64 BIST KAYSERI 268.264 0,67 BIST KOCAELI 240.066 -0,57 BIST KONYA 56.159 -0,15 BIST TEKIRDAĞ 185.961 -0,58(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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bist piyasalar

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