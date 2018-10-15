Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 201.117 3,31 BIST ANKARA 127.330 2,05 BIST ANTALYA 48.627 1,57 BIST BALIKESİR 56.467 1,93 BIST BURSA 156.192 2,47 BIST DENIZLI 70.627 0,82 BIST ISTANBUL 96.800 0,88 BIST IZMIR 158.140 2,93 BIST KAYSERI 279.756 1,69 BIST KOCAELI 243.464 0,17 BIST KONYA 57.873 2,45 BIST TEKIRDAĞ 190.250 0,90(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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