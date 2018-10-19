Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.240 0,56 BIST ANKARA 123.710 -0,18 BIST ANTALYA 48.365 -1,02 BIST BALIKESİR 54.772 -0,79 BIST BURSA 149.813 -0,31 BIST DENIZLI 72.155 -0,60 BIST ISTANBUL 95.366 -0,86 BIST IZMIR 152.095 -0,84 BIST KAYSERI 274.223 -0,52 BIST KOCAELI 243.088 -1,19 BIST KONYA 61.488 3,03 BIST TEKIRDAĞ 191.642 -0,16Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
İşte yerli ve tuşlu cep telefonu
Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Okuyucu Yorumları 0 yorum