FİNANS

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 200.180 0,73 BIST ANKARA 121.194 -0,58 BIST ANTALYA 48.540 0,16 BIST BALIKESİR 54.555 0,00 BIST BURSA 148.606 0,43 BIST DENIZLI 72.464 0,76 BIST ISTANBUL 95.115 -0,41 BIST IZMIR 150.631 0,42 BIST KAYSERI 270.660 0,30 BIST KOCAELI 242.672 0,85 BIST KONYA 61.885 2,19 BIST TEKIRDAĞ 189.097 -0,65(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERÜnlü şarkıcı cinsiyet değiştirdi!Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirdi!
Kentler salyangozları sarıya dönüştürüyorKentler salyangozları sarıya dönüştürüyor
Konkordato komiseri yetiştireceklerKonkordato komiseri yetiştirecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

En Çok Okunan Haberler

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

Elektrikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Elektrikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kentler salyangozları sarıya dönüştürüyor

Kentler salyangozları sarıya dönüştürüyor

Konkordato komiseri yetiştirecekler

Konkordato komiseri yetiştirecekler

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış Eylül'de yüzde 75’i aştı (2)

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış Eylül'de yüzde 75’i aştı (2)

BTSO’nun 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi' projesine ödül

BTSO’nun 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi' projesine ödül

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.