Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.604 -0,20 BIST ANKARA 115.984 -0,07 BIST ANTALYA 47.182 -0,41 BIST BALIKESİR 50.943 -0,39 BIST BURSA 145.491 0,09 BIST DENIZLI 71.168 1,67 BIST ISTANBUL 92.715 0,53 BIST IZMIR 145.823 -0,25 BIST KAYSERI 258.148 -0,19 BIST KOCAELI 233.191 -1,23 BIST KONYA 60.349 0,38 BIST TEKIRDAĞ 176.469 -0,66(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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