Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.591 1,75 BIST ANKARA 113.554 -1,12 BIST ANTALYA 46.225 -0,93 BIST BALIKESİR 49.699 -1,04 BIST BURSA 142.374 -2,07 BIST DENIZLI 72.027 -2,69 BIST ISTANBUL 92.995 0,19 BIST IZMIR 143.712 -0,69 BIST KAYSERI 255.443 -0,44 BIST KOCAELI 231.475 -0,10 BIST KONYA 60.519 -0,22 BIST TEKIRDAĞ 172.596 -1,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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