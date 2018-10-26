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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 13:36 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.378 -2,39 BIST ANKARA 114.053 -1,59 BIST ANTALYA 46.710 -0,96 BIST BALIKESİR 49.518 -0,47 BIST BURSA 138.165 -0,89 BIST DENIZLI 71.341 -1,01 BIST ISTANBUL 93.452 -0,31 BIST IZMIR 145.117 -2,69 BIST KAYSERI 251.791 -2,11 BIST KOCAELI 230.027 -2,42 BIST KONYA 56.968 -4,45 BIST TEKIRDAĞ 171.415 -1,67(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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