Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.030 0,88 BIST ANKARA 122.850 0,04 BIST ANTALYA 45.338 1,27 BIST BALIKESİR 47.483 -1,03 BIST BURSA 133.782 -3,00 BIST DENIZLI 72.183 0,65 BIST ISTANBUL 91.882 -0,65 BIST IZMIR 138.806 -1,40 BIST KAYSERI 253.268 -2,60 BIST KOCAELI 215.814 -3,35 BIST KONYA 56.506 0,46 BIST TEKIRDAĞ 160.654 -1,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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