Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.345 0,28 BIST ANKARA 123.146 -0,83 BIST ANTALYA 45.000 -1,78 BIST BALIKESİR 47.289 -0,19 BIST BURSA 132.935 -0,61 BIST DENIZLI 72.085 0,58 BIST ISTANBUL 91.659 -0,61 BIST IZMIR 140.275 0,31 BIST KAYSERI 255.485 -0,39 BIST KOCAELI 217.729 1,23 BIST KONYA 56.792 -0,32 BIST TEKIRDAĞ 159.209 -0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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