Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.786 0,33 BIST ANKARA 123.253 0,89 BIST ANTALYA 45.491 1,77 BIST BALIKESİR 48.241 1,57 BIST BURSA 132.720 2,23 BIST DENIZLI 71.104 1,21 BIST ISTANBUL 91.495 1,06 BIST IZMIR 142.175 2,22 BIST KAYSERI 251.922 -0,08 BIST KOCAELI 214.546 0,45 BIST KONYA 56.663 0,91 BIST TEKIRDAĞ 155.091 0,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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