FİNANS

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.709 0,18 BIST ANKARA 123.191 0,03 BIST ANTALYA 46.065 0,98 BIST BALIKESİR 48.048 0,02 BIST BURSA 129.326 -1,83 BIST DENIZLI 70.747 -0,47 BIST ISTANBUL 92.472 0,62 BIST IZMIR 144.168 0,53 BIST KAYSERI 254.616 0,26 BIST KOCAELI 213.578 -0,58 BIST KONYA 56.635 0,57 BIST TEKIRDAĞ 156.484 0,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Esnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertliEsnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertli
TOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanıTOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

Bursa Textile Show Fuarı başladı

Bursa Textile Show Fuarı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.