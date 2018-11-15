Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.831 0,16 BIST ANKARA 124.643 0,85 BIST ANTALYA 46.473 1,90 BIST BALIKESİR 47.725 -0,05 BIST BURSA 129.772 -0,26 BIST DENIZLI 70.121 -0,47 BIST ISTANBUL 92.606 -0,50 BIST IZMIR 145.541 0,17 BIST KAYSERI 254.502 -0,20 BIST KOCAELI 213.113 -0,14 BIST KONYA 56.280 -0,16 BIST TEKIRDAĞ 155.480 -0,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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