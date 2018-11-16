Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.657 0,59 BIST ANKARA 125.320 0,11 BIST ANTALYA 48.593 4,67 BIST BALIKESİR 47.925 0,57 BIST BURSA 129.144 0,19 BIST DENIZLI 70.581 0,12 BIST ISTANBUL 93.206 0,11 BIST IZMIR 147.122 0,58 BIST KAYSERI 263.317 0,50 BIST KOCAELI 214.104 -0,07 BIST KONYA 57.177 1,07 BIST TEKIRDAĞ 158.484 1,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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