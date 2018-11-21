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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.565 1,59 BIST ANKARA 122.539 1,33 BIST ANTALYA 47.538 0,92 BIST BALIKESİR 47.319 0,66 BIST BURSA 126.834 1,69 BIST DENIZLI 69.677 1,19 BIST ISTANBUL 91.534 0,43 BIST IZMIR 149.297 1,73 BIST KAYSERI 251.507 -0,55 BIST KOCAELI 210.940 -0,18 BIST KONYA 56.460 1,55 BIST TEKIRDAĞ 158.266 1,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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