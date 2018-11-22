Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.235 -0,50 BIST ANKARA 122.057 -1,26 BIST ANTALYA 47.836 2,90 BIST BALIKESİR 46.981 -0,75 BIST BURSA 127.983 0,49 BIST DENIZLI 69.118 0,49 BIST ISTANBUL 91.728 0,02 BIST IZMIR 148.386 -1,53 BIST KAYSERI 252.924 0,06 BIST KOCAELI 211.693 0,16 BIST KONYA 56.243 0,18 BIST TEKIRDAĞ 159.552 0,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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