FİNANS

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.235 -0,50 BIST ANKARA 122.057 -1,26 BIST ANTALYA 47.836 2,90 BIST BALIKESİR 46.981 -0,75 BIST BURSA 127.983 0,49 BIST DENIZLI 69.118 0,49 BIST ISTANBUL 91.728 0,02 BIST IZMIR 148.386 -1,53 BIST KAYSERI 252.924 0,06 BIST KOCAELI 211.693 0,16 BIST KONYA 56.243 0,18 BIST TEKIRDAĞ 159.552 0,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...
Türkiye’den markalaşma hamlesiTürkiye’den markalaşma hamlesi
Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat maliyet endeksi Eylül’de yıllık yüzde 39.66 arttı

İnşaat maliyet endeksi Eylül’de yıllık yüzde 39.66 arttı

Türkiye’den markalaşma hamlesi

Türkiye’den markalaşma hamlesi

Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)

Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)

'Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor'

'Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor'

Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan

Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan

Bodrum'da 2018 turizminde artış

Bodrum'da 2018 turizminde artış

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.