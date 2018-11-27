FİNANS

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 13:30 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.165 -0,37 BIST ANKARA 123.292 -0,26 BIST ANTALYA 50.545 0,44 BIST BALIKESİR 47.266 -0,14 BIST BURSA 132.330 -0,31 BIST DENIZLI 72.944 1,30 BIST ISTANBUL 93.939 -0,22 BIST IZMIR 153.525 -0,29 BIST KAYSERI 254.987 -0,19 BIST KOCAELI 213.183 -0,54 BIST KONYA 58.417 2,15 BIST TEKIRDAĞ 161.327 -0,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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