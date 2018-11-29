Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.161 1,07 BIST ANKARA 127.397 1,42 BIST ANTALYA 52.603 3,90 BIST BALIKESİR 49.389 0,42 BIST BURSA 135.182 0,73 BIST DENIZLI 76.375 4,59 BIST ISTANBUL 96.111 1,23 BIST IZMIR 154.438 0,61 BIST KAYSERI 268.010 2,68 BIST KOCAELI 217.112 1,06 BIST KONYA 59.388 1,73 BIST TEKIRDAĞ 165.893 2,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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