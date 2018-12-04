Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.503 0,70 BIST ANKARA 127.233 0,56 BIST ANTALYA 52.497 -0,01 BIST BALIKESİR 48.624 0,87 BIST BURSA 136.581 0,80 BIST DENIZLI 74.542 0,30 BIST ISTANBUL 95.245 0,73 BIST IZMIR 155.366 0,44 BIST KAYSERI 290.549 2,27 BIST KOCAELI 222.841 0,90 BIST KONYA 63.676 7,19 BIST TEKIRDAĞ 163.027 0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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