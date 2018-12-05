Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.670 0,55 BIST ANKARA 125.531 0,43 BIST ANTALYA 52.324 1,04 BIST BALIKESİR 47.762 -0,42 BIST BURSA 134.767 0,04 BIST DENIZLI 73.903 0,72 BIST ISTANBUL 93.992 0,06 BIST IZMIR 154.821 0,95 BIST KAYSERI 278.620 1,53 BIST KOCAELI 217.378 -0,18 BIST KONYA 64.440 -1,50 BIST TEKIRDAĞ 159.823 -0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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