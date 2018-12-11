Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.774 -0,72 BIST ANKARA 124.195 -0,31 BIST ANTALYA 54.121 -0,09 BIST BALIKESİR 46.694 -0,59 BIST BURSA 129.942 0,50 BIST DENIZLI 76.841 0,43 BIST ISTANBUL 92.076 -0,41 BIST IZMIR 154.245 -0,15 BIST KAYSERI 271.721 -1,88 BIST KOCAELI 213.551 -1,15 BIST KONYA 59.897 -4,43 BIST TEKIRDAĞ 156.082 -0,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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