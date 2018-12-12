Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.029 -0,12 BIST ANKARA 125.108 0,76 BIST ANTALYA 54.047 -0,18 BIST BALIKESİR 46.315 -0,79 BIST BURSA 129.757 -0,81 BIST DENIZLI 77.413 1,02 BIST ISTANBUL 92.494 0,76 BIST IZMIR 153.308 -0,13 BIST KAYSERI 272.185 -0,47 BIST KOCAELI 209.472 -1,29 BIST KONYA 59.903 0,86 BIST TEKIRDAĞ 155.363 -0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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