Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.271 -2,68 BIST ANKARA 117.130 -3,52 BIST ANTALYA 52.824 -0,45 BIST BALIKESİR 43.485 -3,05 BIST BURSA 124.855 -1,68 BIST DENIZLI 82.366 -1,08 BIST ISTANBUL 90.421 -1,82 BIST IZMIR 146.737 -3,12 BIST KAYSERI 259.630 -2,97 BIST KOCAELI 210.941 0,45 BIST KONYA 56.903 -2,24 BIST TEKIRDAĞ 147.595 -1,91(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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