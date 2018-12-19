Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.180 4,04 BIST ANKARA 116.428 0,17 BIST ANTALYA 55.814 -2,19 BIST BALIKESİR 43.353 -0,01 BIST BURSA 124.416 -0,42 BIST DENIZLI 80.292 -0,09 BIST ISTANBUL 91.816 0,05 BIST IZMIR 149.511 -0,40 BIST KAYSERI 262.547 0,23 BIST KOCAELI 212.208 -0,05 BIST KONYA 58.167 -0,02 BIST TEKIRDAĞ 151.458 -0,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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