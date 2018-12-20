Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.560 -1,08 BIST ANKARA 117.636 -0,19 BIST ANTALYA 56.779 0,71 BIST BALIKESİR 43.558 -0,11 BIST BURSA 124.801 -0,61 BIST DENIZLI 81.709 0,36 BIST ISTANBUL 92.808 -0,27 BIST IZMIR 149.929 -1,17 BIST KAYSERI 272.856 1,53 BIST KOCAELI 214.275 0,04 BIST KONYA 57.641 -0,63 BIST TEKIRDAĞ 151.408 -0,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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