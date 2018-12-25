Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.066 -1,07 BIST ANKARA 116.384 -1,44 BIST ANTALYA 54.816 -0,74 BIST BALIKESİR 44.696 0,97 BIST BURSA 123.141 -1,04 BIST DENIZLI 79.100 -1,75 BIST ISTANBUL 92.426 -0,36 BIST IZMIR 146.374 -0,74 BIST KAYSERI 270.439 -1,52 BIST KOCAELI 203.012 -1,33 BIST KONYA 58.702 -1,45 BIST TEKIRDAĞ 149.340 -1,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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