Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.859 0,74 BIST ANKARA 117.057 0,41 BIST ANTALYA 53.923 -0,40 BIST BALIKESİR 44.899 -0,28 BIST BURSA 123.595 0,17 BIST DENIZLI 78.950 0,22 BIST ISTANBUL 92.572 0,05 BIST IZMIR 146.932 0,43 BIST KAYSERI 271.661 0,91 BIST KOCAELI 204.028 0,54 BIST KONYA 59.223 -0,07 BIST TEKIRDAĞ 150.179 0,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Okuyucu Yorumları 0 yorum