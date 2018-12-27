Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.171 -0,50 BIST ANKARA 117.739 0,44 BIST ANTALYA 52.347 0,06 BIST BALIKESİR 45.141 0,50 BIST BURSA 123.564 -0,04 BIST DENIZLI 80.422 1,05 BIST ISTANBUL 92.335 -0,21 BIST IZMIR 145.997 -0,19 BIST KAYSERI 272.020 0,57 BIST KOCAELI 205.094 0,37 BIST KONYA 58.490 -0,88 BIST TEKIRDAĞ 149.752 0,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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