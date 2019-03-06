Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.153 0,49 BIST ANKARA 127.780 0,60 BIST ANTALYA 55.405 0,84 BIST BALIKESİR 49.540 1,10 BIST BURSA 155.647 0,12 BIST DENIZLI 88.144 1,56 BIST ISTANBUL 105.752 0,36 BIST IZMIR 150.848 0,45 BIST KAYSERI 371.813 3,07 BIST KOCAELI 250.470 0,16 BIST KONYA 63.604 -1,38 BIST TEKIRDAĞ 180.551 1,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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