Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.181 -1,05 BIST ANKARA 123.152 -1,35 BIST ANTALYA 53.441 -0,60 BIST BALIKESİR 47.342 -0,60 BIST BURSA 147.130 -1,14 BIST DENIZLI 84.383 -1,49 BIST ISTANBUL 102.853 -0,58 BIST IZMIR 143.572 0,35 BIST KAYSERI 351.341 -4,02 BIST KOCAELI 245.897 -0,80 BIST KONYA 60.699 -0,39 BIST TEKIRDAĞ 170.056 -2,64(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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