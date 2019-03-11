Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.895 0,54 BIST ANKARA 123.112 -0,17 BIST ANTALYA 54.179 1,10 BIST BALIKESİR 47.198 -0,67 BIST BURSA 147.935 0,44 BIST DENIZLI 83.869 -0,18 BIST ISTANBUL 103.120 0,15 BIST IZMIR 144.793 0,47 BIST KAYSERI 357.941 0,83 BIST KOCAELI 246.283 0,79 BIST KONYA 60.496 0,40 BIST TEKIRDAĞ 174.948 3,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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