FİNANS

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 13:34 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.192 0,95 BIST ANKARA 123.956 1,22 BIST ANTALYA 54.508 4,34 BIST BALIKESİR 46.443 1,22 BIST BURSA 147.224 0,78 BIST DENIZLI 82.816 1,63 BIST ISTANBUL 102.286 -0,23 BIST IZMIR 145.303 0,18 BIST KAYSERI 358.759 0,41 BIST KOCAELI 249.190 -0,32 BIST KONYA 61.348 1,10 BIST TEKIRDAĞ 187.033 0,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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