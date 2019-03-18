Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.770 0,97 BIST ANKARA 125.606 1,08 BIST ANTALYA 55.150 0,69 BIST BALIKESİR 47.316 1,12 BIST BURSA 150.730 0,69 BIST DENIZLI 83.825 1,72 BIST ISTANBUL 102.523 0,38 BIST IZMIR 147.866 1,09 BIST KAYSERI 365.541 0,91 BIST KOCAELI 249.995 -0,33 BIST KONYA 62.837 1,80 BIST TEKIRDAĞ 188.828 1,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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