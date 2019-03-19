FİNANS

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 13:36 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.280 0,74 BIST ANKARA 126.047 -0,03 BIST ANTALYA 55.471 0,89 BIST BALIKESİR 47.669 0,53 BIST BURSA 143.996 -5,57 BIST DENIZLI 84.572 1,13 BIST ISTANBUL 103.078 0,32 BIST IZMIR 147.984 0,12 BIST KAYSERI 363.225 0,02 BIST KOCAELI 251.971 0,85 BIST KONYA 62.597 0,01 BIST TEKIRDAĞ 189.058 -0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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