Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.329 -0,64 BIST ANKARA 117.439 -0,03 BIST ANTALYA 52.673 0,41 BIST BALIKESİR 44.626 -1,82 BIST BURSA 136.719 1,40 BIST DENIZLI 78.816 -1,67 BIST ISTANBUL 99.580 -0,16 BIST IZMIR 140.401 0,76 BIST KAYSERI 342.492 -1,84 BIST KOCAELI 251.718 1,69 BIST KONYA 59.050 -0,39 BIST TEKIRDAĞ 183.216 -1,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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