Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.086 0,63 BIST ANKARA 109.044 1,59 BIST ANTALYA 51.285 1,30 BIST BALIKESİR 42.001 -0,07 BIST BURSA 125.445 0,96 BIST DENIZLI 74.137 -0,81 BIST ISTANBUL 92.124 0,46 BIST IZMIR 135.002 0,21 BIST KAYSERI 330.725 -0,07 BIST KOCAELI 216.113 -8,87 BIST KONYA 55.302 0,04 BIST TEKIRDAĞ 176.989 -0,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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