Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.716 1,18 BIST ANKARA 112.173 0,31 BIST ANTALYA 52.241 0,97 BIST BALIKESİR 43.142 0,21 BIST BURSA 128.710 0,29 BIST DENIZLI 76.643 0,52 BIST ISTANBUL 93.223 0,74 BIST IZMIR 136.581 0,11 BIST KAYSERI 341.605 -1,02 BIST KOCAELI 218.270 0,64 BIST KONYA 56.634 0,38 BIST TEKIRDAĞ 183.687 0,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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